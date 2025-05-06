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Ziraat Türkiye Kupası
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Göztepe geri döndü

Önceki hafta evinde Rams Başakşehir’i 4-1’lik skorla geçen sarı-kırmızılılar Adana Demir’i de mağlup ederek uzun süre sonra üst üste iki galibiyetle seri yakaladı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Göztepe geri döndü

Süper Lig'de küme düşen Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe, aylar sonra yeniden yükselişe geçti. Önceki hafta evinde Başakşehir'i 4-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar Adana'dan da galip ayrılarak uzun süre sonra üst üste iki galibiyetle seri yakaladı. Bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 49 yıl sonra yarı final oynayan Göz-Göz, art arda gelen galibiyetlerle tekrar üst sıralara tırmandı. 46 puana ulaşıp 7'nci basamağa adını yazdıran Göztepe, ufak da olsa Avrupa için umutlandı.Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i, 4-1 yenerek 11 maçlık kazanamama serisini sonlandıran İzmir ekibi, 34. hafta mücadelesinde de Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek bu kez de 5 ay sonra deplasman galibiyeti aldı. Göztepe, son olarak 2024 yılının kasım ayında ligde Beşiktaş'a karşı dış saha galibiyet elde ermişti.

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