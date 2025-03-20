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Haberler Göztepe Djalma sezonu kapattı

Djalma sezonu kapattı

Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı sol bek Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Trendyol Süper Lig'de 26. haftada oynanan Samsunspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 30 yaşındaki Djalma Silva, sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle sezonu kapattı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Djalma sezonu kapattı
Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı sol bek Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Trendyol Süper Lig'de 26. haftada oynanan Samsunspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 30 yaşındaki Djalma Silva, sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle sezonu kapattı.
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