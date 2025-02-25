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Göztepe'yi üzen seri
Hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, beklemediği seriyle karşı karşıya kaldı. Son olarak düşme hattında yer alan Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar yaklaşık 2.5 yıl sonra ilk kez üst üste 4 maçını kazanamadı. Kayserispor mağlubiyetiyle 35 puanda kalan Göztepe, Avrupa hattının 6 puan gerisinde 6'ncı sırada yer alıyor.
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