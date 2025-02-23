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Göztepe Avrupa aşkına
Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, bugün Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Geçen haftayı bay geçen İzmir ekibi, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 35 puanla 6. sırada yer alıyor. Kayseri ise 21 puanla düşme hattında 17. sırada. Göztepe, Kayseri engelini aşarak 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırıp Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.
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