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Transfer müjdesi
Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, taraftarın transfer beklentisine yanıt verdi. Özellikle yaşanan ağır sakatlıkların kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirten deneyimli teknik adam, "Forvette eksik kaldık. Hücum bölgesine iki taviye yapabiliriz. Ben bir anda 5-6 oyuncunun gelmesinden hoşlanmam ama sakatlıklardan dolayı transfer kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.
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