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Haberler Göztepe Transfer müjdesi

Transfer müjdesi

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, taraftarın transfer beklentisine yanıt verdi. Özellikle yaşanan ağır sakatlıkların kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirten deneyimli teknik adam, "Forvette eksik kaldık. Hücum bölgesine iki taviye yapabiliriz. Ben bir anda 5-6 oyuncunun gelmesinden hoşlanmam ama sakatlıklardan dolayı transfer kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 06:50
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Transfer müjdesi
Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, taraftarın transfer beklentisine yanıt verdi. Özellikle yaşanan ağır sakatlıkların kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirten deneyimli teknik adam, "Forvette eksik kaldık. Hücum bölgesine iki taviye yapabiliriz. Ben bir anda 5-6 oyuncunun gelmesinden hoşlanmam ama sakatlıklardan dolayı transfer kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.
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