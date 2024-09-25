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Haberler Göztepe

Yenilmezler

Kayserispor'u sahasında 3-0 yenen Göz-Göz, ligde Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor gibi yoluna namağlup devam ediyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Yenilmezler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenen Göztepe, lige yeni çıkmasına rağmen sergilediği performansla taraftarlarını mest etti. Göz- Göz, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi yoluna namağlup devam ediyor. Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek üst üste ve toplamda 2. galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılılar, diğer 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu hafta Samsunspor'a konuk olacak Göztepe, Trendyol Süper Lig'de 6. haftayı 9 puan ve averajla 6. sırada tamamladı. Ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la namağlup 4 ekipten biri durumundaki İzmir temsilcisi, geçen sezon dahil 11 maçtır yenilmiyor. Kayserispor maçında birer kez ağları havalandıran Taha Altıkardeş ve Juan Santos da Silva, Süper Lig kariyerlerinde ilk gollerine imza attı. Oyuna sonradan dahil olan Doğan Erdoğan ise 75. Süper Lig maçında ikinci kez fileleri havalandırdı. Doğan Erdoğan, Süper Lig'deki ilk golünü 2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla kaydetmişti.

HÜCUMDA ÖZ GÜVENLİ OLMALIYIZ

Göztepe'nin Bulgar Teknik Direktörü Stoilov, savunmada iyi performans gösterdiklerini ancak hücum anlamında daha öz güvenli olmaları gerektiğini belirtti. Stoilov, "Bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapmalıyız. Final paslarında daha iyi olmamız gerekiyor ve maçı daha erken bitirebilecek fırsatları değerlendirmeliyiz" dedi.

SAVAŞMAŞAN, KOŞMAYAN GİREMEZ

Göztepe'nin teknik patronu Stoilov, takımının başarısındaki ana etkeni çok çalışmaya bağladı. Bulgar teknik adam, "Herkes çok çalışmalı. Ben buradayken zaten savaşmayan, koşmayan bir oyuncunun burada yeri kesinlikle olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

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