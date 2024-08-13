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Çifte imza şov

Transferin hareketli kulüplerinden Göz-Göz, başkanı Rasmus Ankersen’in de sahibi olduğu Southampton’dan eski kalecisi Lis ve Sambacı santrfor Juan Santos da Silva’yla anlaştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Çifte imza şov

Göztepe, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in ilk hafta maçında Antalya'dan golsüz beraberlikle dönen Göz-Göz, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. İzmir ekibinin Başkanı Rasmus Ankersen'in Sport Republic şirketinin Mateusz Lis transferinde önceliği Göztepe'ye vermesinden sonra Southampton'la her konuda anlaşan İzmir ekibi, geçen sezon kiraladığı Polonyalı kalecide mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki eldivenin, bu hafta Fenerbahçe maçında ise kaleyi koruması beklenmiyor.

SILVA SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

Forvet için de girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, yine Southampton ile temasa geçerek İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Juan Santos da Silva transferinde büyük bir mesafe kat etti. Sport Republic yetkilileri, 22 yaşındaki genç oyuncunun tecrübelenmesi için sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralanmasına tam yetki verdi. Brezilya'nın Sao Paulo takımında yetişen Silva, geçen sezon 20 resmi maçta boy gösterdi. Brezilyalı santrfor 582 dakika süre alırken, 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. Sambacı hücumcu, Brezilya U17 Milli Takımı'nda da 4 kez oynadı.

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