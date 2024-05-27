Göztepeli Taha Altıkardeş’e Anderlecht kancası

Göztepe'nin 20 yaşındaki savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'e Belçika ekiplerinden Anderlecht kancayı taktı. Transferi bitirmek isteyen Belçika temsilcisinin 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmayı başaran Göztepe'de iç ve dış transfer hareketliliği başladı. İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılarda 2003 doğumlu savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'e de transfer teklifleri gelmeye başladı. Avrupa'dan birçok kulübün genç oyuncuyla ilgilendiği öğrenilirken, en ciddi yaklaşımı ise Belçika ekiplerinden Anderlecht'in gösterdiği ifade edildi. Göztepe'nin de istediği bonservis bedelinin gelmesi durumunda gerçekleşecek transfere sıcak baktığı kaydedildi. Belçika temsilcisinin 4 milyon Euro'yu gözden çıkarması üzerine sarı-kırmızılı yöneticilerin de bonservis ücretini yükseltmek için Anderlecht takımının yetkilileriyle pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

Göztepe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Taha Altıkardeş'i, Trabzonspor'dan bedelsiz olarak 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki oyuncu da bu sezon çıktığı 31 lig maçında 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.