Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan ilk sözler!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, 4. kez takımın başına gelişinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN İLK SÖZLERİ

İsmail Kartal, resmi duyuru sonrası kulüp televizyonuna yaptığı ilk açıklamada, "Tekrar yuvaya dönmek, Fenerbahçe'ye dönmek beni çok mutlu etti. Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim." dedi.

KARTAL'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Kartal sözlerinin devamında, "Fenerbahçe'ye gelip de heyecanlı olmamak elde değil. Benim hayatımın geçtiği bir yer burası. O Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz gerekiyor. İyi futbol oynayan bir takım yaratmalıyız. Bunu daha önce başardık. Sayın başkanımızın ve yöneticilerimizin verdiği destekle bunu tekrar başarabileceğimizi düşünüyor. Futbolcuların aidiyeti de önemli. Geçtiğimiz sezon futbolcuların beden dilinde de problemler görmüştüm. Onların aidiyet duygusuyla birlikte maç pazar günüyse, cumartesi günü kazanmamız lazım. İnşallah yeni sezona çok güçlü bir şekilde girerek Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.