Güçlü Göztepe

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Süper Lig'de güçlü bir kadro kuracaklarını söyledi. Mance, "Süper Lig'de çok fazla mücadeleci takımlar, zengin kulüpler var. Fakat biz hiçbirinden çekinmiyoruz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde organize olduğumuzu düşünüyoruz. Çok başarılı olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

AÇ OYUNCULAR!

Takımdaki iskeleti bozmayacaklarını vurgulayan Mance, "Transfer yapacağız ama önceliğimiz kesinlikle güçlü bir takım oluşturmak. Buraya gelip, gerçekten başarılı olmak isteyen ve oyun sistemimize uyacak ve aynı zamanda bu özel kulübü temsil etmek için aç oyuncuları getirmeyi hedefliyoruz" diye umut dağıttı.