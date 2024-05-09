Haberler Göztepe Güçlü Göztepe

Güçlü Göztepe

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, “Kesinlikle transferler yapacağız ama bizim önceliğimiz kesinlikle güçlü bir takım oluşturmak” diye umut dağıttı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Güçlü Göztepe

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Süper Lig'de güçlü bir kadro kuracaklarını söyledi. Mance, "Süper Lig'de çok fazla mücadeleci takımlar, zengin kulüpler var. Fakat biz hiçbirinden çekinmiyoruz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde organize olduğumuzu düşünüyoruz. Çok başarılı olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

AÇ OYUNCULAR!

Takımdaki iskeleti bozmayacaklarını vurgulayan Mance, "Transfer yapacağız ama önceliğimiz kesinlikle güçlü bir takım oluşturmak. Buraya gelip, gerçekten başarılı olmak isteyen ve oyun sistemimize uyacak ve aynı zamanda bu özel kulübü temsil etmek için aç oyuncuları getirmeyi hedefliyoruz" diye umut dağıttı.

F.Bahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?
G.Saray'dan ses getirecek transfer!
DİĞER
53 yıl aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! 81 yaşındaki Şevket Altuğ bakın kiminle evli!
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten flaş Kariye açıklaması: "Türkiye ziyaretini ertelemeyeceğim"
Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro
G.Saray'dan scout transferi! Boey'un varisi geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kapalı gişe
İsmail Köybaşı: Hak ettiğimiz yerdeyiz!
Deprem mi oldu son dakika 9 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (9 Mayıs Perşembe)
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yılın sporcuları ödüllerini aldı Yılın sporcuları ödüllerini aldı 00:47
F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... 00:42
Real Madrid’den mucizevi dönüş Real Madrid’den mucizevi dönüş 00:40
Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... 00:32
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:23
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:23
Daha Eski
"Finalde olmak mutluluk verici" "Finalde olmak mutluluk verici" 00:23
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:21
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:16
Trabzonspor biraz gaza basınca... Trabzonspor biraz gaza basınca... 00:10
Real Madrid tarihi geri dönüşle finale yükseldi! Real Madrid tarihi geri dönüşle finale yükseldi! 00:10
Ertuğrul Doğan açıkladı! "3-4 transfer..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "3-4 transfer..." 00:09