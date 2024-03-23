3 vazgeçilmez

1. Lig'de Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2'nci sırada giren Göztepe'de 3 futbolcu adeta istikrar abidesi oldu. Sarı- kırmızılılarda en çok lig maçına çıkan oyuncu Yalçın Kayan olurken, en fazla süreyi ise Polonyalı kaleci Mateusz Lis aldı. Özellikle bu sezon sergilediği performansla takımı sırtlayan isimlerin başında gelen orta saha Yalçın, 27 müsabakada forma giyip 2 bin 173 dakika sahada kaldı.

LIS 26 MAÇTA 2340 DAKİKA OYNADI

Yalçın, ligde 7 golle büyük katkı sağladı. Göztepe'nin sezon başında Southampton'dan kiraladığı kaleci Lis ise 26 karşılaşmada 2 bin 340 dakika görev yaptı. Tecrübeli eldiven 3 penaltı atışında gole izin vermedi. Son 7 maçta kalesini gole kapattı. Sağ bek Ogün Bayrak da takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. İzmir temsilcisinde 25 maçta oynayan 25 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 3 asist üretti.