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Göztepe'de Ildız inadı

Göztepe, Alanyaspor’un 26 yaşındaki orta sahası Ahmed Ildız için sıkı pazarlık yapıyor. Transferin yeni haftada bitirilmesi bekleniyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Göztepe'de Ildız inadı

Yeni sezonun başlamasına 1 hafta kala orta sahaya takviye arayışını sürdüren Göztepe, transferi bir türlü gerçekleşmeyen Ahmed Ildız'a önümüzdeki günlerde imzayı attırmayı bekliyor. Ahmed'in 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Alanyaspor'la olan bonservis sorunu çözülmeye çalışılıyor. Futbola Avusturya'da başlayan 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu 2016'da Süper Lig'de Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da 6 sezon aralıksız Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde forma giyen futbolcu geçen sezonun ilk yarısını 1. Lig'de Eyüpspor'da, ikinci yarısını ise Pendikspor'da geçirdi. Ahmed'in forma giydiği Pendikspor, Süper Lig'e çıkmayı başardı. İtalya kampı dönüşü antrenmanlara yeniden başlayan Göztepe, ligde ilk hafta Sakarya'yı ağırlayacak.

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