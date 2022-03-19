Chelsea'den ayrılıyor Göztepe için geliyor! Roman Abramovich'ten dev yatırım

AB, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yaptırımlara maruz kalan Roman Abramovich için Akşam'ın İngiliz ve İspanyol basınında çok ilginç iddialar ortaya atılmaya başlandı. Ünlü milyarderin bu süreçte iki kez Türkiye'yi ziyaret etmesi bomba haberlerin de ortaya atılmasına neden oldu.