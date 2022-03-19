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Chelsea'den ayrılıyor Göztepe için geliyor! Roman Abramovich'ten dev yatırım

Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle İngiltere'de büyük yaptırımlara maruz kalan ve Chelsea'deki başkanlığı düşen Roman Abramovich, gözünü Türkiye'ye dikti. İddilara göre Chelsea'nin ardından Roman Abramovich, bu kez Göztepe'yi yeniden şahlandırmak için kollarını sıvadı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:58
Chelsea'den ayrılıyor Göztepe için geliyor! Roman Abramovich'ten dev yatırım

AB, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yaptırımlara maruz kalan Roman Abramovich için Akşam'ın İngiliz ve İspanyol basınında çok ilginç iddialar ortaya atılmaya başlandı. Ünlü milyarderin bu süreçte iki kez Türkiye'yi ziyaret etmesi bomba haberlerin de ortaya atılmasına neden oldu.

Chelsea'den ayrılıyor Göztepe için geliyor! Roman Abramovich'ten dev yatırım

"CHELSEA'DEN SONRA GÖZTEPE"

İngiliz basını Rus oligarka ait iki mega yatın Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Karadağ'da bulunan Solaris isimli yatla, Cezayir açıklarında bulunan Eclipse isimli yatın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Rusya'ya yol alacakları belirtildi.

Chelsea'den ayrılıyor Göztepe için geliyor! Roman Abramovich'ten dev yatırım

Haberde şu önemli ayrıntılara yer verildi: "Ünlü Rus işadamı Roman Abramovich de Türkiye'de daha kalıcı işler yapmak için bir futbol takımı satın almayı planlıyor. Roman Abramovich'in 2003'teki Chelsea gibi 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanmamış olan Göztepe Spor Kulübü için teklif verebileceği tahmin ediliyor. Abramovich, Chelsea'nin satışından sonra bu konudaki planlarını yürürlüğe koyacak."

Chelsea'den ayrılıyor Göztepe için geliyor! Roman Abramovich'ten dev yatırım

SÜRE DOLDU

Chelsea için teklif verme süresi dün gece sona erdi. Kulübün satışını üstlenen ABD'li Raine Group, çok sayıda teklif bulunduğunu ve bunların sayısını 4'ü düşürmeyi planladığını söyledi. İngiliz basını, Müslüman karşıtı görüşleriyle bilinen Ricketts Ailesi'nin satış için ön plana çıktığını da vurguladı.

Chelsea'den ayrılıyor Göztepe için geliyor! Roman Abramovich'ten dev yatırım

ABD'DE 1.3 MİLYAR DOLAR

Rus milyarder Roman Abramovich'in 2001 ve 2016 yılları arasında ABD şirketlerine gizlice en az 1,3 milyar dolar yatırım yaptığı iddia edildi. Söz konusu şirketlerin kurumsal yapılarında sürekli değişiklik yaparak, bu durumu gizledikleri de öne sürüldü.

Chelsea'den ayrılıyor Göztepe için geliyor! Roman Abramovich'ten dev yatırım

PORTEKİZ'E GİDEBİLİR

Portekiz basını Abramovich'in, Portekiz'e seyahat etmesi konusunda bir kısıtlama olmadığını duyurdu. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz'in Rus oligark Abramovich'e karşı AB düzeyinde kararlaştırılan tüm yaptırımları uygulayacağını ancak vatandaş olduğu için ülkeye girişini yasaklayamayacağını söyledi.

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