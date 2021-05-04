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'de Jahovic bir açıldı pir açıldı

'de hafta sonu mesaisinde Fraport Tav 'u deplasmanda 3-2 yenerek bitime 3 maç kala çok rahatlayan 'de, golcü eski günlerine döndü.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 12:23
Göztepe'de Jahovic bir açıldı pir açıldı

Devre arasında 'dan 2.5 sezon sonra yuvaya dönen Makedon futbolcu ilk 9 karşılaşmasında suskunları oynadı. İkinci yarının başlarında beklentileri karşılayamayıp yedek kulübesine dahi çekilen Jahovic, ilk golünü deplasmanında kaydetti. Siftahı yapan deneyimli forvet ardından yine bir deplasman maçında 'a karşı 3 gol birden atarak takımının 3-2 galip gelmesinde büyük rol oynadı.

ve maçlarında sevinç yaşayamayan Jahovic, üst üste ve Antalyaspor ağlarını havalandırıp klasını konuşturmayı başardı. Kısa sürede Göz-Göz'de gol sayısını 6'ya çıkaran , sarı-kırmızılıların yıllardır yaşadığı golcü problemine nokta koyup gelecek sezon için hem camiaya hem de taraftara umut verdi. Jahovic attığı 6 golün 5'ine ise dış sahada imza koyarken 'nda yalnızca 1 kez fileleri sarstı. Jahovic bu sezonun ilk yarısında forma giydiği Antalyaspor'da ise ligde 1 gol atabilmişti.

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