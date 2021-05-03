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'de 'le yollar ayrıldı

Süper Lig'in rahat takımlarından 'de sezon bitmeden flaş bir ayrılık yaşandı. ekibi, Hırvat asıllı Norveçli futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:26
Göztepe'de Zlatko Tripic'le yollar ayrıldı

'de son olarak deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'u 3-2 yenen 'de ile yollar ayrıldı.

Hırvat asıllı Norveçli oyuncunun eski kulübü 'e geri dönmek için yönetimle görüştüğü ve karşılıklı olarak anlaşıldığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Viking'ten Göz-Göz'e gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020'nin ikinci yarısında 11 lig ve 1 de kupa müsabakasına çıktı. Bu sezon 31 Süper Lig müsabakasında 1529 dakika sahada kalan Tripic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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