Hatayspor - Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.





HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Pablo, Yusuf, Popov, Ruben, Mesut, Aabid, Traore, Akintole, Diouf, Boupendza

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Halil, Obinna, Soner, Tripic, Diabate, Jahovic

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Göztepe maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.