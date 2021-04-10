Haberler Göztepe Hatayspor - Göztepe maçı CANLI

- Göztepe maçı CANLI

Spor Toto 'in 34. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:26
Hatayspor - Göztepe maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.


HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: , , Yusuf, , , , , , Akintole, , Boupendza

Göztepe: , Gassama, Alpaslan, , Burekovic, , , Soner, Tripic, Diabate, Jahovic

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Göztepe maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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