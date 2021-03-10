Haberler Göztepe Ünal Karaman'ın eşi Pınar Karaman resim segisi açtı

'ın eşi resim segisi açtı

Teknik Direktörü 'ın eşi ve Prof. Dr. 'ın ortak resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. ve 14 Mart Tıp Bayramı için 'nde gerçekleştirilen sergi, 14 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:33
Ünal Karaman'ın eşi Pınar Karaman resim segisi açtı
Teknik Direktörü 'ın eşi ve Prof. Dr. 'ın ortak resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. ve 14 Mart Tıp Bayramı için 'nde gerçekleştirilen sergi, 14 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, Karaman ve Çınar'ın eserleri yer alıyor. Çalışmalarını 'daki 'nde sürdüren Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın eşi Pınar Karaman da daha önce ikisi 'te olmak üzere 27 kişisel sergi ile 14 karma sergide yer aldı.
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