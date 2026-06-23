Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi
Galatasaray'a Victor Osimhen için astronomik bir teklif kapıda. Başkan Dursun Özbek'in menajerlere verdiği yanıt, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı. İşte sarı kırmızılıların Nijeryalı süper yıldız için verdiği transfer kararı...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
Menajerlerin iştahı kabarmış durumda. Kulübe yakın menajerler eğer G.Saray'ın onayı olursa Osimhen için G.Saray'a 125 milyon euro'luk transfer teklifi getirebileceğini iletti.
Ancak Başkan Dursun Özbek'in tavrı çok net oldu.
"Osimhen satılık değil."
26 yaşındaki futbolcuyu hiçbir koşulda göndermek istemediklerini belirten Başkan Özbek,
"Kendisi ayrılmak istemediği sürece biz satmayacağız" ifadelerini kullanarak Osimhen için kulübe gelecek olası 125 milyon euro'luk teklifi elinin tersiyle hiç düşünmeden itti.
Nijeryalı golcünün 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 22 gol 8 asistlik katkı sağladı.
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