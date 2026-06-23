Türk futbol tarihinin en önemli ve pahalı transferi olarak gösterilen Victor Osimhen, kariyerine parçalı forma altında devam edeceğe benziyor.

Her fırsatta yaptığı açıklamalarda Türkiye'de ve G.Saray'da çok mutlu ve çok sevildiğini belirten Nijeryalı oyuncu, Avrupa devleri tarafından yakından takip ediliyor.