CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

Galatasaray'a Victor Osimhen için astronomik bir teklif kapıda. Başkan Dursun Özbek'in menajerlere verdiği yanıt, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı. İşte sarı kırmızılıların Nijeryalı süper yıldız için verdiği transfer kararı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

Türk futbol tarihinin en önemli ve pahalı transferi olarak gösterilen Victor Osimhen, kariyerine parçalı forma altında devam edeceğe benziyor.

Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

Her fırsatta yaptığı açıklamalarda Türkiye'de ve G.Saray'da çok mutlu ve çok sevildiğini belirten Nijeryalı oyuncu, Avrupa devleri tarafından yakından takip ediliyor.

Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

Geçen sezon başında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında transfer edilen başarılı futbolcunun geleceği Avrupa'da da yakından takip ediliyor.

Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

Menajerlerin iştahı kabarmış durumda. Kulübe yakın menajerler eğer G.Saray'ın onayı olursa Osimhen için G.Saray'a 125 milyon euro'luk transfer teklifi getirebileceğini iletti.

Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

Ancak Başkan Dursun Özbek'in tavrı çok net oldu.

Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

"Osimhen satılık değil."

Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

26 yaşındaki futbolcuyu hiçbir koşulda göndermek istemediklerini belirten Başkan Özbek,

Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

"Kendisi ayrılmak istemediği sürece biz satmayacağız" ifadelerini kullanarak Osimhen için kulübe gelecek olası 125 milyon euro'luk teklifi elinin tersiyle hiç düşünmeden itti.

Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

Nijeryalı golcünün 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dursun Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife flaş yanıt verdi

Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 22 gol 8 asistlik katkı sağladı.

Norveç Dünya Kupası'nda gruplardan çıktı!
Ürdün-Cezayir maçı CANLI İZLE
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son nokta: 2028 adayımız Başkan Erdoğan'dır
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'un Virgil van Dijk planı belli oldu!
Vlahovic'e çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da! Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da! 20:59
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 19:40
F.Bahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak F.Bahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak 18:46
Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta 16:43
G.Saray'ın transfer teklifine ret! G.Saray'ın transfer teklifine ret! 16:33
RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. 16:25
Daha Eski
Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! 16:20
Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı 15:49
Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı 15:09
Galatasaray MCT Technic'te ayrılık Galatasaray MCT Technic'te ayrılık 14:53
F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine 08:03
Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı 10:47