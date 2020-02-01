Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya ve Beşiktaş galibiyetleriyle başlayan Göztepe, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçını da kazanıp ilki başarmak istiyor! Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi giren ve Antalyaspor ile Beşiktaş'ı devirerek dikkat çeken Göztepe, Denizlispor karşısına ilki başarmak için çıkacak! İstikrarlı gidişatını sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi pazartesi günü konuk olacağı Denizlispor mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın hesaplarını yapıyor.
"KAZANIP ÇİZGİMİZİ KORUYACAĞIZ"
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü İlhan Palut, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, "Hiçbir maç kolay değil. Sahada herkes elinden geleni yapacak. İnşallah galip gelerek çizgimizi koruyacağız" dedi.
Öte yandan Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Wallece Reis ile yeni transfer sol kanat Zlatko Tripic, pazartesi akşam sahadaki yerini alamayacak.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Göztepe, Denizli'de ilki başarmak istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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