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01 Şubat 2020, Cumartesi
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, 'de ilki başarmak istiyor!

Göztepe, Denizli'de ilki başarmak istiyor!

'in ikinci yarısına Antalya ve Beşiktaş galibiyetleriyle başlayan , pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçını da kazanıp ilki başarmak istiyor! Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

'in ikinci yarısına fırtına gibi giren ve Antalyaspor ile Beşiktaş'ı devirerek dikkat çeken , Denizlispor karşısına ilki başarmak için çıkacak! İstikrarlı gidişatını sürdürmek isteyen temsilcisi pazartesi günü konuk olacağı Denizlispor mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın hesaplarını yapıyor.

"KAZANIP ÇİZGİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü İlhan Palut, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, "Hiçbir maç kolay değil. Sahada herkes elinden geleni yapacak. İnşallah galip gelerek çizgimizi koruyacağız" dedi.

Öte yandan Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Wallece Reis ile yeni transfer sol kanat Zlatko Tripic, pazartesi akşam sahadaki yerini alamayacak.

  1. 01.02.2020
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