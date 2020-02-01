Göztepe, Denizli'de ilki başarmak istiyor!

Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi giren ve Antalyaspor ile Beşiktaş'ı devirerek dikkat çeken Göztepe, Denizlispor karşısına ilki başarmak için çıkacak! İstikrarlı gidişatını sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi pazartesi günü konuk olacağı Denizlispor mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın hesaplarını yapıyor.

"KAZANIP ÇİZGİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü İlhan Palut, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, "Hiçbir maç kolay değil. Sahada herkes elinden geleni yapacak. İnşallah galip gelerek çizgimizi koruyacağız" dedi.

Öte yandan Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Wallece Reis ile yeni transfer sol kanat Zlatko Tripic, pazartesi akşam sahadaki yerini alamayacak.