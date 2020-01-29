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29 Ocak 2020, Çarşamba
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: Oynarım!

Beto: Oynarım!

'nin kalecisi iddialı konuştu.

'nin kalecisi iddialı konuştu. Kulübüyle kontratının son senesinde olduğunu söyleyen 37 yaşındaki file bekçisi, "Kimsenin bana 'Bırakma zamanın geldi' demesine müsaade etmem. 4 Kupası kaldıran başka kaleci yok. Yönetimle görüşürüz" yorumunu yaptı.
  1. 29.1.2020
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