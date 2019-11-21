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21 Kasım 2019, Perşembe
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 12. haftasında Pazar günü Aytemiz 'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 'nde gerçekleşen antrenmanla sürdürdü.

'de Pazar günü Aytemiz 'la karşılaşacak , çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 'nde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalıştı. Göztepeli oyuncular, idmanın kalan bölümünde Aytemiz Alanyaspor müsabakasının taktiği üzerinde durdu.

Sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Hüseyin Bulut'un yer almadığı antrenmanda, cezası nedeniyle hafta sonu forma giyemeyecek 'ün yanı sıra Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.

YENİ STAT İÇİN KOMBİNE SATIŞLARI PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Öte yandan, Süper Lig'in ikinci devresinde maçlarını Spor ve Merkezi'nde oynamayı planlayan Göztepe'de ikinci devre için kombine bilet satışları 25 Kasım Pazartesi günü Passolig internet sitesinden başlayacak.

İlk yarıda kombinesi olanların biletleri indirimle satın alabileceği öncelikli satış dönemi 6 Aralık Cuma günü sona erecek. Kombine biletlerin tüm Göztepe Passolig kartı sahiplerine satışı 9 Aralık Pazartesi'den itibaren gerçekleştirilecek.

  1. 21.11.2019
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