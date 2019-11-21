Göztepe Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'de 24 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalıştı. Göztepeli oyuncular, idmanın kalan bölümünde Aytemiz Alanyaspor müsabakasının taktiği üzerinde durdu.
Sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Hüseyin Bulut'un yer almadığı antrenmanda, cezası nedeniyle hafta sonu forma giyemeyecek Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.
YENİ STAT İÇİN KOMBİNE SATIŞLARI PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK
Öte yandan, Süper Lig'in ikinci devresinde maçlarını Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynamayı planlayan Göztepe'de ikinci devre için kombine bilet satışları 25 Kasım Pazartesi günü Passolig internet sitesinden başlayacak.
İlk yarıda kombinesi olanların biletleri indirimle satın alabileceği öncelikli satış dönemi 6 Aralık Cuma günü sona erecek. Kombine biletlerin tüm Göztepe Passolig kartı sahiplerine satışı 9 Aralık Pazartesi'den itibaren gerçekleştirilecek.
- 21.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Göztepe Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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