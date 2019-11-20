Göztepe Alanya'da şanssızlığını kırmaya çalışacak
Süper Lig'de milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçı kazanamadı.
Akdeniz temsilcisiyle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1'lik skorla elde etti. Alanya deplasmandanda oynadığı son 6 müsabakada ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Göztepe, İzmir'e puan kayıplarıyla döndü.
Süper Lig'deki ilk sezonunda Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen sezon ise turuncu-yeşillilere 1-0 yenildi. Bu sezona çok iddialı başlayan ve zirve yarışından kopmayan Aytemiz Alanyaspor şu ana kadar evinde mağlubiyet yüzü görmedi. Alanyaspor Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Göztepe ise gurbette 5 puan topladı. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile berabere kalan İzmir ekibi Trabzonspor'u 1-0 yenmeyi başardı.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
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hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini imkansızı başardı!
Toplam 3
Yorum
Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
Göztepe Alanya'da şanssızlığını kırmaya çalışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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