Göztepe Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda 'la karşılaşacak , karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesislerin'deki idmanda ısınmanın ardında pas çalışan Göztepeli futbolcular, taktik idman gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Hüseyin Bulut ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

  1. 21.11.2019
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