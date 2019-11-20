Göztepe Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesislerin'deki idmanda ısınmanın ardında pas çalışan Göztepeli futbolcular, taktik idman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Hüseyin Bulut ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Göztepe Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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