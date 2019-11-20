Borges göze girdi
Göztepe'de Tuna döneminde gönderilecekler arasındaki Borges, İlhan Palut'la küllerinden doğdu. Kosta Rikalı orta saha, Trabzon ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında 90 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla da İlhan Palut'un gözüne girdi.
Göztepe'de Tuna döneminde gönderilecekler arasındaki Borges, İlhan Palut'la küllerinden doğdu. Kosta Rikalı orta saha, Trabzon ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında 90 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla da İlhan Palut'un gözüne girdi.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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