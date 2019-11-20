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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Borges göze girdi

Borges göze girdi

'de Tuna döneminde gönderilecekler arasındaki Borges, 'la küllerinden doğdu. orta saha, ve karşılaşmalarında 90 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla da İlhan Palut'un gözüne girdi.

'de Tuna döneminde gönderilecekler arasındaki Borges, 'la küllerinden doğdu. orta saha, ve karşılaşmalarında 90 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla da İlhan Palut'un gözüne girdi.

  1. 20.11.2019
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