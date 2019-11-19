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19 Kasım 2019, Salı
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'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı

Göztepe'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı

ekiplerinden 'nin yapımı devam eden stadı Spor ve Merkezi'nde koltukların takılmasına başlandı.

'in 19. haftasında -Beşiktaş maçıyla açılması planlanan Spor ve Merkezi için çalışmalar sürerken, ilk olarak kale arkası tribünündeki koltuklar monte edildi.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Emir, Göktuğ Bakırbaş, ve Ege Özkayımoğlu da koltuklara oturan ilk isimler oldu.

Göztepe'nin sosyal medya hesabında da futbolcuların olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda "Evimizin koltukları takılmaya başlandı ve ilk onayı aldı." ifadelerine yer verildi.

  1. 19.11.2019
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