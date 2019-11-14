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14 Kasım 2019, Perşembe
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’den gövde gösterisi

Göztepe’den gövde gösterisi

ve , bugün Başkanı ’le birlikte yeni stadı inceleyecek Korkmaz.

, yeni stadının yapımında büyük emeği olan ve Başkanı, 'la bugün gövde gösterisi yapacak. Yıldırım, 9 Eylül 2017'de temellerini attığı Alsancak Stadı ve Göztepe Stadı'nın inşaatlarını gezecek. Binali Yıldırım, saat 12.00'de Göztepe'nin yeni stadında olacak. Yeni stadın, ligin 2. yarısında İzmir'de oynanacak ilk maç olan maçıyla açılması hedefleniyor.

  1. 14.11.2019
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