Göztepe’den gövde gösterisi
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bugün Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’le birlikte yeni stadı inceleyecek Korkmaz.
Göztepe, yeni stadının yapımında büyük emeği olan eski Başbakan ve TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'la bugün gövde gösterisi yapacak. Yıldırım, 9 Eylül 2017'de temellerini attığı Alsancak Stadı ve Göztepe Stadı'nın inşaatlarını gezecek. Binali Yıldırım, saat 12.00'de Göztepe'nin yeni stadında olacak. Yeni stadın, ligin 2. yarısında İzmir'de oynanacak ilk maç olan Beşiktaş maçıyla açılması hedefleniyor.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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