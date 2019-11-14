Göztepe’den gövde gösterisi

Göztepe, yeni stadının yapımında büyük emeği olan eski Başbakan ve TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'la bugün gövde gösterisi yapacak. Yıldırım, 9 Eylül 2017'de temellerini attığı Alsancak Stadı ve Göztepe Stadı'nın inşaatlarını gezecek. Binali Yıldırım, saat 12.00'de Göztepe'nin yeni stadında olacak. Yeni stadın, ligin 2. yarısında İzmir'de oynanacak ilk maç olan Beşiktaş maçıyla açılması hedefleniyor.