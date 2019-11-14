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14 Kasım 2019, Perşembe
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maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz , 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. İdmana milli takım kadrolarında yer alan Efecan Karaca, Bakasetas ve Nsakala ile sakatlıkları bulunan Lokman Gör ve Juanfran katılmazken, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Aytemiz , maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 14.11.2019
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