Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

'ta maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

, ’de ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. BJK 'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarında olan futbolcular dışında tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz ve Douglas Santos, grip olan ile Denizlispor maçı sonrasında sağ alt baldır adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen katılmadı. , ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

  1. 14.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN