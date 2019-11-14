Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarında olan futbolcular dışında tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz ve Douglas Santos, grip olan Caner Erkin ile Denizlispor maçı sonrasında sağ alt baldır adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Atiba Hutchinson katılmadı. Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
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