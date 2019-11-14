Beşiktaş ilk transferini bitirdi! Ocakta imzayı atacak
Sezon başında göreve getirilen Abdullah Avcı ile hem lig hem de Avrupa'da kötü bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste aldığı galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor... Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, ilk imzayı attırıyor...
14 Kasım 2019 Perşembe 11:58
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Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı.
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Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması, siyah-beyazlı kulüpte büyük bir deprem yarattı.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesiyle siyah-beyazlı kulübün çehresi bir anda değişti...
Ligde alınan üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Kara Kartal'da milli araya girilirken gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Beşiktaş, ocak ayında savunma, orta saha ve forveti 5 yeni isimle güçlendirmeyi planlıyor.