Beşiktaş ilk transferini bitirdi! Ocakta imzayı atacak

Sezon başında göreve getirilen Abdullah Avcı ile hem lig hem de Avrupa'da kötü bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste aldığı galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor... Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, ilk imzayı attırıyor...

14 Kasım 2019 Perşembe 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





