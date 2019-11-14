Yusuf Günay: Yönetimimiz her zamanki aşk ile görevinin başındadır - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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: Yönetimimiz her zamanki aşk ile görevinin başındadır

Yusuf Günay: Yönetimimiz her zamanki aşk ile görevinin başındadır

Başkan Yardımcısı , 14'üncü 'nin kararı ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Günay, "Yönetimimiz her zamanki aşk ve heyecan ile görevinin başındadır" dedi.

Günay, 14'üncü 'nin kararı sonucu daha büyük bir heyecanla 'a hizmete edeceklerini belirtirken, "Öncelikle belirtmek gerekir ki; idari ibrasızlığı yargıya taşımamızdaki temel amaç, seçimden kaçmak değil 'nca hukuka aykırı olduğu karara bağlanmış idari ibrasızlığın hukuksuz bir yol olduğunu yeniden göstermektir. Bu yol, yönetimleri düşürmek veya seçime zorlamak için kullanılan yanlış ve Galatasarayımıza zarar veren bir yoldur. Yönetimler idari ibrasızlıkla değil seçimle değişebilmelidir. Bir daha Galatasaray Spor Kulübü'nde böyle bir hukuksuzluğun yaşanmaması, yönetimlerin idari ibrasızlık baskısı altında kalmaması için yargı yoluna başvurduk. 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının iki temel özelliği vardır: 1'ncisi Başkanımız ve Başkan Yardımcımız Kaan Kançal'ın fer'i müdahale talepleri kabul edilerek seçimlere katılabilmesine imkan sağlanmıştır. Artık bu konuda herhangi bir tartışmaya yer yoktur. 2'ncisi ise yönetim kurulu üyelerince alınan tedbir kararları devam ettirildiğinden kararı alma zorunluluğu yoktur. Yönetimimiz her zamanki aşk ve heyecan ile görevinin başındadır" açıklamasında bulundu.

  1. 14.11.2019
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