Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte yeni 10 numara
Sezon başında birçok transfer yapmasına rağmen beklenen performansı bir türlü veremeyen Galatasaray'da ocak transfer sezonu için girişimler şimdiden başladı. Devre arasında Younes Belhanda ile yolları ayırmayı düşünen yönetim 10 numara arayışlarını hızlandırırken bomba gibi bir isim gündeme geldi. İşte Galatasaray'da son transfer gelişmeleri.
14 Kasım 2019 Perşembe 07:42
Güncelleme: 14.11.2019 07:42
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Yaz transfer sezonunda birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 11. hafta itibarıyla 19 puanla 6. sırada yer alıyor.
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Ligde beklenen çıkışı bir türlü yakalayaman Aslan'da 6-0'lık Real Madrid yenilgisi moralleri bozmuştu.
Bazı oyuncuların performanslarından memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetim Ocak transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.
HER ŞEY CLUB BRUGGE MAÇINA BAĞLI Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı ama aslında transfer rotasını Brugge maçı belirleyecek.
Bu maçtan alınacak olası bir galibiyetle UEFA Kupası'nda yola devam edilme ihtimali doğarsa 11'de direkt forma giyecek hızlı bir kanat oyuncusu ile bir 10 numara transfer edilecek. Brugge maçından olumsuz sonuç çıkarsa lige dönük kadro kurulacak.