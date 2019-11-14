Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte yeni 10 numara

Sezon başında birçok transfer yapmasına rağmen beklenen performansı bir türlü veremeyen Galatasaray'da ocak transfer sezonu için girişimler şimdiden başladı. Devre arasında Younes Belhanda ile yolları ayırmayı düşünen yönetim 10 numara arayışlarını hızlandırırken bomba gibi bir isim gündeme geldi. İşte Galatasaray'da son transfer gelişmeleri.