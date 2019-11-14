Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Milli araya Gaziantep galibiyetiyle giren Galatasaray, Süper Lİg'in 12. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman core ve stabilizasyon hareketleriyle başladı. Kumda ve rampada kuvvet çalışmasının ardından çabukluk, koordinasyon ve sprint çalışmaları üzerinde durulurken antrenmanın topla yapılan bölümünde pasa yönelik dar alan oyunları oynandı.
Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Milli kamplarında bulunan oyuncular antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 14.11.2019
- Güncelleme: 14.11.2019 18:44
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