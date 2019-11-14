Galatasaray'da ibrasızlık davasına erteleme
Galatasaray'da yönetimin idari yönden ibra edilmemesi sonucu devam eden dava 21 Şubat 2020'ye ertelendi. Yönetimin aldırdığı tedbir kararı devam ediyor.
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime ilişkin davayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
Duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek.
"BAŞKAN ADAY OLABİLİR"
Galatasaray avukatları ise mahkeme sonrası yaptığı açıklamalarda "Önümüzdeki süreçte Galatasaray'ın seçime gitme gibi bir zorunluluğu yok. Yönetim görevine devam edecek. Galatasaray başkanı isterse, seçime de katılabilir, bir engel bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
NASIL BU NOKTAYA GELİNDİ?
23 Mart'ta yapılan mali kongrede, Cengiz yönetimi mali anlamda ibra edilmiş ancak idari açıdan ibra edilmemişti. Bu gelişmenin ardından yönetim konuyu mahkemeye taşımış ve idari tedbir kararı çıkmıştı. Ancak muhalefetten de karşı davalar gelmişti.
- 14.11.2019
- Güncelleme: 14.11.2019 13:09
- Galatasaray'da ibrasızlık davasına erteleme
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