Yıldız golcünün menajerinden son dakika transfer açıklaması! Galatasaray... 

Bu sezon, lig ve Avrupa olmak üzere iki kulvarda da başarı hedefleyen Galatasaray'da beklentiler karşılanmamış ve bunun neticesinde teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında yapılacak operasyona dikkat çekmişti. Ciddi bir kadro revizyonu beklenen sarı kırmızılılarda yeni transfer takviyeleri de söz konusu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberi, menajer açıklaması ve ayrıntılar...