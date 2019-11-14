HaberlerGaleriYıldız golcünün menajerinden son dakika transfer açıklaması! Galatasaray...
Yıldız golcünün menajerinden son dakika transfer açıklaması! Galatasaray...
Bu sezon, lig ve Avrupa olmak üzere iki kulvarda da başarı hedefleyen Galatasaray'da beklentiler karşılanmamış ve bunun neticesinde teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında yapılacak operasyona dikkat çekmişti. Ciddi bir kadro revizyonu beklenen sarı kırmızılılarda yeni transfer takviyeleri de söz konusu. İşte son dakika Galatasaray transfer haberi, menajer açıklaması ve ayrıntılar...
14 Kasım 2019 Perşembe 12:10
Güncelleme: 14.11.2019 12:15
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı kırmızılılarda Andone'nin sakatlanıp takımndan uzun süre ayrı kalacağı açıklanırken gözler Falcao'ya çevrilmişti.
Kolombiyalı golcüsünden de sakatlığından dolayı ayrı kalan Galatasaray'da Falcao iyileşse dahi yedeği olan bir oyuncu olmaması sarı kırmızılıları harekete geçirmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, RadamelFalcao ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde, "Falcao'nun oyuncu kalitesi, golcülüğü tartışılmaz. Hazır İspanya'ya gelmişken, bizim için önemli bir silah olabilirdi ama yokluğunu da dram haline getirmenin anlamı yok."
"Falcao çok önemli bir golcü ama o olmadığında çok net bir forvet olmadan da, birlikte hücum eden bir takım da tercih ediyorum ben."