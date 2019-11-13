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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'nin fikstürü zorlu

Göztepe'nin fikstürü zorlu

'de milli maç arasına 13 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 11'inci sırada giren , devrenin kalan maçlarında terleyecek. Devre arasına kadar kalan 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak Göz-Göz, haftaya sezon başından beri zirve yarışını bırakmayan Aytemiz Alanyaspor'a konuk olduktan sonra düşme hattındaki MKE Ankaragücü ve ile liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor deplasmanlarına çıkacak.

Kalan haftalarda iç sahada da zorlu rakipleri olan sarı-kırmızılı ekip, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda devreye kadar kalan 2 maçını ve 'la oynayacak. Göz-Göz, korkulu rüya görmemek için bu zorlu periyotta maksimum puanı toplamaya çalışacak.

'e 14 yıl sonra döndüğü 2017-18 sezonunda yarım devrede 30 puan alan , ikinci yarıyı rahat geçirmişti. Geçen sezon ilk yarıda 22 puan toplayabilen Göz-Göz, ikinci yarıda kabus görerek küme düşmekten son hafta son dakikalarda penaltı golüyle kurtuldu.

  1. 13.11.2019
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