Göztepe'nin fikstürü zorlu

Kalan haftalarda iç sahada da zorlu rakipleri olan sarı-kırmızılı ekip, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda devreye kadar kalan 2 maçını Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynayacak. Göz-Göz, korkulu rüya görmemek için bu zorlu periyotta maksimum puanı toplamaya çalışacak.

Süper Lig'e 14 yıl sonra döndüğü 2017-18 sezonunda yarım devrede 30 puan alan Göztepe, ikinci yarıyı rahat geçirmişti. Geçen sezon ilk yarıda 22 puan toplayabilen Göz-Göz, ikinci yarıda kabus görerek küme düşmekten son hafta son dakikalarda penaltı golüyle kurtuldu.