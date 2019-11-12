Göztepe’den hakem isyanı

Trabzon galibiyetinin ardından evinde İlhan Palut yönetiminde çıktığı ilk maçta Yeni Malatya karşısında öne geçip, VAR'dan verilen penaltıyla beraberliğe razı olan Göztepe, hakem Arda Kardeşler'in yönetimine tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyada Kardeşler'in kararlarına isyan ederken, Başkan Vekili Talat Papatya da sert bir açıklama geldi. Papatya, "Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu bir futbol ortamının oluşması en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.