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12 Kasım 2019, Salı
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’den isyanı

Göztepe’den hakem isyanı

'in 11. haftasında kendi sahasında ’yla 1-1 berabere kalan , hakeme tepki gösterdi, kuralların bir standardının olması istendi.

Trabzon galibiyetinin ardından evinde İlhan Palut yönetiminde çıktığı ilk maçta karşısında öne geçip, VAR'dan verilen penaltıyla beraberliğe razı olan , 'in yönetimine tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyada Kardeşler'in kararlarına isyan ederken, Başkan Vekili Talat Papatya da sert bir açıklama geldi. Papatya, "Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu bir futbol ortamının oluşması en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.

  1. 12.11.2019
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