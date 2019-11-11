Göztepeli Serdar Gürler'den penaltı isyanı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Göztepeli 'den penaltı isyanı

Göztepeli Serdar Gürler'den penaltı isyanı

'de 1-1 biten Göztepe- maçında ayağına darbe alarak oyundan çıkan , sosyal medya hesabından ayağının durumunu paylaşarak isyan etti.

'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında konuk ettiği 'la 1-1 berabere kaldı. Hakem Arda Kardeşler'in verdiği kararların tartışıldığı maçta takımının tek golünü kaydeden , 71. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede ayağına darbe alarak yerde kalmıştı. Saha içine giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ayağa kalkan Serdar Gürler, sekerek oyun alanını terk etmişti. Gürler'e müdahalede bulunan Yeni Malatyasporlu Hadebe ise sarı kartla cezalandırılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Maçtan sonraysa Serdar Gürler, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında bacağının son halinin göründüğü fotoğrafa yer veren Gürler, "Kırılmadı ya galiba ondan vermedi" sözleriyle rakibine kırmızı kart verilmemesine isyan etti. Maçta bulunduğu süre boyunca takımının geliştirdiği ataklarda büyük pay sahibi olan Gürler'in, oyundan çıkmasından sonra topa Yeni Malatyaspor hakim olmuş ve kazanılan penaltıyla beraber skor 1-1'e gelmişti.


  1. 11.11.2019
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