Göztepe 1-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında günün ilk karşılaşması Göztepe ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynandı. Ev sahibi takım 9. dakikada Serdar Gürler'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı böyle tamamlanırken, ikinci devrenin son anlarında Yeni Malatyaspor 83. dakikada penaltı kazandı. Bu penaltıyı gole çeviren Gökhan Töre, takımına eşitliği getirdi. Maç 1-1 sona erdi. Mücadele sonrası tartışma yaşayan ev sahibi takımdan Alpaslan Öztürk ile konuk takımdan Eren Tozlu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüler. Göztepe bu sonuçla puanını 13'e çıkardı, Yeni Malatyaspor ise puanını 18 yaptı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karşılaşmanın 9. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanatta güzel hareketlerle ilerleyen Napoleoni'nin ceza alanına girerken aktardığı topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı bekletmeden arka taraftaki Serdar Gürler'e aktardı. Serdar Gürler'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Golden sonra pozisyonda ofsayt olup olmadığı VAR tarafından incelense de gol kararı değişmedi.

14. dakikada Erkan Kaş'tan seken topu önünde bulan Napoleoni'nin ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Farnolle güzel bir hamle ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+4. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde müsait durumdaki Castro'nun dokunamadığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 galip bitirdi. İlk devrenin bitiminin ardından hakeme itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antenörü Çağdaş Atan sarı kartla cezalandırıldı.

Müsabakanın 48. dakikasında Serdar Gürler'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Göztepe ceza sahası içindeki bir mücadelenin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Berkan Emir'in topa elle müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 83. dakikada atışı kullanan Gökhan Töre topu filelere gönderdi: 1-1.

88. dakikada ceza alanı içindeki Gökhan Töre'nin vuruşunda iki direğe de çarpan topu Berkan Emir uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın ardından saha içinde Alpaslan Öztürk ile Eren Tozlu'nun arasındaki tartışmanın ardından hakem Arda Kardeşler her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. İkinci kez sarı kartlarını gören iki isim de kırmızı kartla cezalandırıldı.

MAÇTAN NOTLAR

GÖZTEPE ATATÜRK'Ü ANDI



Göztepeli futbolcular, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde oynanan Yeni Malatyaspor maçında ısınmak için sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktılar. Sarı-kırmızılılar, İstiklal Marşı öncesinde ise sahaya çıkarken İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, "Minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartını taşıdı. Bu esnada stat hoparlöründe Atatürk'ün en sevdiği şarkı olan Vardar Ovası çaldı. Skorbordda ise, "Saygı ile anıyoruz ve arıyoruz" yazısı yansıtıldı. Siyah renkli Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giyip Atatürk atkıları takan taraftarlar ise tribünlerde dev boyutta ay-yıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleri açtı.



GÖZTEPE'DE PALUT'UN İLK MAÇI



Göztepe'de istifa eden teknik direktör Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen İlhan Palut, sarı-kırmızılı ekibin başında dün ilk kez sahaya çıktı. Daha önce 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Palut aynı zamanda Süper Lig'de de ilk kez teknik direktör olarak görev yaptı. Maçta esame listesine UEFA Pro Lisans belgesi olmayan Palut'un yerine Antrenör Ersan Parlatan'ın adı teknik direktör olarak yazıldı.



KOMBİNE PROTESTOSU



Göztepeli taraftarlar maç öncesi sezonun ikinci yarısında hizmete girecek kulübün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin cuma günü açıklanan kombine fiyatlarına tepki gösterdi. Taraftarlar, "Biletler çok ucuz 5 bin lira yapsana" ve "Müşteri değiliz Göztepeliyiz" tezahüratlarıyla yönetimin belirlediği kombine fiyatlarını protesto etti.