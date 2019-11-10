Trabzonspor'da Ünal Karaman'ı düşündüren olay! Alanyaspor maçı öncesi...

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde lig lideri Alanyaspor'u ağırlayacak. Bordo-mavili ekip bu karşılaşmadan 3 puan çıkartarak zirve yarışında iddialı konuma gelmek isterken, Alanyaspor ise kazanarak 8 haftadır süren liderliğini devam ettirmenin peşinde. Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi Ünal Karaman'ı düşündüren bir tablo ortaya çıktı. İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler, öne çıkan istatistikler, sakat futbolcular ve Trabzonspor'un muhtemel 11'i...

10 Kasım 2019 Pazar 13:52 Güncelleme: 10.11.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





