Beşiktaş Başkanı Çebi Ulu Önder Atatürk'ü anma törenine katıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Başkanı Çebi Ulu Önder Atatürk'ü anma törenine katıldı

Beşiktaş Başkanı Çebi Ulu Önder Atatürk'ü anma törenine katıldı

Kulübü Başkanı , Ulu Önder 'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle Okulları'nda düzenlenen törene katıldı.

Çebi ardından, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 'ndaki odasını ziyaret etti ve Ulu Önder için saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder 'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle Okulları Çamlıca Kampüsü'nde anma töreni düzenlendi. Anma törenine Kulübü Başkanı , yönetim kurulu üyeleri Umut Şenol, Hakan Daltaban, BJK Kabataş Vakfı Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK Kabataş Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Aydın Us ve Erşan Ateş katıldı.

Tören, Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05'te yapılan saygı duruşuyla başladı. Törende bir konuşma yapan Başkan Çebi, ardından BJK Kabataş Vakfı Okulları öğrencilerinin hazırladığı anma programını izledi. Anma töreni, okulda yer alan Atatürk büstüne çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

ÇEBİ ÇİFTİNDEN ULU ÖNDER İÇİN SAYGI DURUŞU

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile eşi Berna Çebi, okuldaki törenin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti. Çebi çifti burada Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

  1. 10.11.2019
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