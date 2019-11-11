Göztepe fırsatı tepti - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe fırsatı tepti

fırsatı tepti

Göztepe fırsatı tepti

, 'in 11. haftasında sahasında 'la 1-1 berabere kalarak üst sıralara yükselme şansını tepti. Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın büyük bir bölümünü önce götüren ekibi, son dakikalara doğru yediği penaltı golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Yeni İlhan Palut'la ilk maçına çıkan , 'da; Robin Yalçın, Sakıb Ayraç ve Teknik Direktör Sergen Yalçın gibi önemli eksikler bulunmasına rağmen maçı kazanamadı. Geçen hafta deplasmanında kazanarak moral depolayan sarı kırmızılılar, bu maçla beraber hem alt sıralarla olan puan farkını açma üst sıralara yükselme şansını kaybetti.

Ligde bu sezon oynadığı 6 iç saha maçının 2'sini kazanabilen Göz Göz, 2 maçtan beraberlikle ayrılırken 2 maçta da puan alamamıştı.

GÖZTEPE MİLLİ ARAYI DEĞERLENDİRECEK

Lige verilecek milli maç arasına moralsiz giren Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, maç sonunda yaptığı açıklamada Teknik Direktör İlhan Palut'un oyun felsefesini aşılamak için biraz zaman ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Milli takım arasını iyi değerlendirip daha iyi futbol oynayıp daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Göztepe, milli aranın ardından deplasmanda 'un konuğu olacak.

  1. 11.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe fırsatı tepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN