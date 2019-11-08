Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 94 yıllık tarihinde ilk kez kendi stadına kavuşmayı bekleyen Göztepe'de yapımı tüm hızıyla süren Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kombine biletleri satışa çıkıyor.
İkinci yarıda Göz-Göz'ün yeni evinde geçerli olacak kombineler, 11 Kasım Pazartesi günü mevcut kart sahiplerine VIP tribün satışlarıyla başlayacak. 25 Kasım'da tüm tribünlerden kombine kart sahiplerine ikinci yarı için geçerli kartların satışına başlanacak.
Yeni stadın kombineleri 19 Aralık tarihinde ise genel satışa sunulacak.
Sezonun ikinci yarısında geçerli olacak kombine fiyatları VIP tribün 1'inci kategori 2 bin 750 TL, 2'nci kategori 2 bin TL, doğu ve batı tribünler 900, doğu ve batı 4'üncü kategori 800, doğu 5'inci kategori 700, kuzey ve güney tribünler ise 250 TL olarak belirlendi. Gelecek sezonda da geçerli olacak VIP 1'inci kategori biletler 8 bin 250, 2'nci kategori biletler ise 6 bin TL'den satılacak. Göztepe, yeni stadına ikinci yarıda Beşiktaş'ı ağırlayacağı ilk iç saha maçında kavuşmayı hedefliyor.
- 08.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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