Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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'de yeni stadın kombineleri satışta

Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta

'de sezonun ikinci yarısında 94 yıllık tarihinde ilk kez kendi stadına kavuşmayı bekleyen 'de yapımı tüm hızıyla süren Spor ve Merkezi'nin biletleri satışa çıkıyor.

İkinci yarıda Göz-Göz'ün yeni evinde geçerli olacak kombineler, 11 Kasım Pazartesi günü mevcut kart sahiplerine VIP tribün satışlarıyla başlayacak. 25 Kasım'da tüm tribünlerden kart sahiplerine için geçerli kartların satışına başlanacak.

Yeni stadın kombineleri 19 Aralık tarihinde ise genel satışa sunulacak.

Sezonun ikinci yarısında geçerli olacak kombine fiyatları VIP tribün 1'inci kategori 2 bin 750 TL, 2'nci kategori 2 bin TL, doğu ve batı tribünler 900, doğu ve batı 4'üncü kategori 800, doğu 5'inci kategori 700, kuzey ve güney tribünler ise 250 TL olarak belirlendi. Gelecek sezonda da geçerli olacak VIP 1'inci kategori biletler 8 bin 250, 2'nci kategori biletler ise 6 bin TL'den satılacak. , yeni stadına ikinci yarıda Beşiktaş'ı ağırlayacağı ilk iç saha maçında kavuşmayı hedefliyor.

  1. 08.11.2019
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