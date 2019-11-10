Süper Lig gündemi (10.11.2019)

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Başakşehir, Ankaragücü'nü ağırlıyor. Son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, son 4 maçını kazanamayan sarı-lacivertliler ile kapışacak. Başakşehir'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic bu maçta olmayacak.



PALUT SİFTAH YAPIYOR

Teknik patronluğa İlhan Palut'u getiren Göztepe, Malatya'yı konuk ediyor. Konuk ekipte 4 maç ceza alan Sergen Yalçın yok. İki takım arasındaki 14 maçta İzmir ekibi 6, Malatya 5 galibiyet aldı. Göz-Göz'de Mossoro cezalı. Malatya'da ise Robin ve Sakıb yok.



15 YILLIK HASRET BİTECEK

Ligde bugün Beşiktaş'a konuk olacak Denizlispor 15 yıl sonra rakibini yenmeye gidiyor. 9 yıl sonra lige dönen Horozlar, rakibini en son 21 Ağustos 2004'te evinde 3-1'le devirdi. Sonraki 11 maçın 10'unu kaybedip, 1 beraberlik çıkardı. Teknik direktör Mehmet Özdilek, "15 yıllık hasreti bitireceğiz" diye konuştu.