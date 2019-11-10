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10 Kasım 2019, Pazar
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gündemi (10.11.2019)

Süper Lig gündemi (10.11.2019)

'de öne çıkan gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK
Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden , Ankaragücü'nü ağırlıyor. Son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, son 4 maçını kazanamayan sarı-lacivertliler ile kapışacak. Başakşehir'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic bu maçta olmayacak.

PALUT SİFTAH YAPIYOR
Teknik patronluğa İlhan Palut'u getiren , 'yı konuk ediyor. Konuk ekipte 4 maç ceza alan yok. İki takım arasındaki 14 maçta ekibi 6, Malatya 5 galibiyet aldı. Göz-Göz'de Mossoro cezalı. Malatya'da ise Robin ve Sakıb yok.

15 YILLIK HASRET BİTECEK
Ligde bugün 'a konuk olacak Denizlispor 15 yıl sonra rakibini yenmeye gidiyor. 9 yıl sonra lige dönen Horozlar, rakibini en son 21 Ağustos 2004'te evinde 3-1'le devirdi. Sonraki 11 maçın 10'unu kaybedip, 1 beraberlik çıkardı. Teknik direktör , "15 yıllık hasreti bitireceğiz" diye konuştu.

  1. 10.11.2019
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