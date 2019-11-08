Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, idmanın kalan bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu belirtildi.
Andre Poko ve Lamine Gassama'nın tedavilerinin devam ettiği, Hakan Çinemre ve Yusuf Talum'un çalışmalara takımdan ayrı devam ettiği bildirildi.
Göztepe'de cezalı Marcio Mossoro ile Bubacarr Sanneh bu hafta forma giyemeyecek.
- 08.11.2019
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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