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08 Kasım 2019, Cuma
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'de maçı hazırlıkları

Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü BtcTurk 'u konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, idmanın kalan bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu belirtildi.

Andre Poko ve Lamine Gassama'nın tedavilerinin devam ettiği, Hakan Çinemre ve Yusuf Talum'un çalışmalara takımdan ayrı devam ettiği bildirildi.

'de cezalı Marcio Mossoro ile Bubacarr Sanneh bu hafta forma giyemeyecek.

  1. 08.11.2019
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