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08 Kasım 2019, Cuma
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'de yedeklere güvenoyu

Göztepe'de yedeklere güvenoyu

'de geçen hafta antrenör Suat Arıcan yönetiminde çıktığı deplasmanını 1-0 kazanıp derin bir nefes alan 'de bu sezon daha önce az şans bularak maçta 11'de görev yapan Borges, Castro ve Halil sınıfı geçti.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon kulübeyi mesken tutan 3 futbolcunun pazar günü BtcTur maçına da 11'de başlaması bekleniyor. Teknik direktör döneminde as kadroda tercih edilmeyen üçlüden Borges, sadece 2'nci haftada sınavında ilk 11'de forma giydi. Kosta Rikalı futbolcu, 23 Ağustos'taki bu karşılaşmadan yaklaşık 2.5 ay sonra deplasmanında 11'e dönüp tam not aldı.

Göz-Göz'de geçen 2 sezonun yıldızlarından Castro da, bu yıl kulübeyi mesken tuttu. Çoğu maçta yedek oturan, son olarak 20 Eylül'deki FK deplasmanında 11'de oynayan Portekizli, Trabzon maçında bulduğu şansı iyi değerlendirdi. 15 Eylül'den beri yedek oturduktan sonra üst üste ve Trabzon karşılaşmalarında 11'de oynayan Halil de as kadroya döndü. Sarı-kırmızılıların yeni teknik patronu İlhan Palut'un Yeni Malatyaspor maçında kazanan kadroyu bozmayı düşünmediği öğrenildi. Takımda yalnız cezalı Mossoro'nun yerine Napoleoni'nin 11'de forma giymesi bekleniyor. maçının yıldızı olan ve hafif sakatlığı bulunan Gassama da oynayabilecek durumda. 'nin rakibi Yeni Malatyaspor, attığı 24 golle ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor.

  1. 08.11.2019
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