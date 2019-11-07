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08 Kasım 2019, Cuma
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'ye Jahovic ilk kez rakip

Göztepe'ye Jahovic ilk kez rakip

Süper Lig'de yeni teknik patronu İlhan Palut yönetimindeki ilk maçta pazar günü Btc Türk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek , eski golcüsü Adis Jahovic'e 'de ilk kez rakip olacak.

Göz-Göz'e 2016-17 sezonunda 1. Lig'de olup attığı 21 golle sarı-kırmızılıların 14 yıl sonra 'e dönmesine büyük katkı sağlayan Makedon forvet, gollerine Süper Lig'de devam etti. 2017-18 sezonunun ilk yarısında Süper Lig'de formasıyla 14 gol atarak devrede toplanan 30 puana büyük katkı yapan Jahovic, ara transfer döneminde 'a satıldı. O dönem Jahovic'in ücretine zam istemesi, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması tartışmalar yarattı.

Göztepe'den ayrıldıktan sonra dönemin teknik patronu 'yla telefonla arama polemiği yaşayan yıldız futbolcu, bir daha 'de maça çıkmadı. Konyaspor'da 2017-18 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynanan maçta Göztepe'ye karşı son 27 dakikada forma giyen Jahovic, geçen sezon iki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanması gereken maç öncesi 'nda kırmızı kart gördüğü için oynamadı. Jahovic, Konya'daki rövanşta ise 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon sakatlık ve cezası olmayan Jahovic, pazar günü ilk kez Göztepe taraftarının önüne rakip olarak çıkacak. Jahovic, bu yıl Süper Lig'de 10 maçta attığı 9 golle krallık yarışında Alanyasporlu Cisse'yle birlikte zirvede yer alıyor.

  1. 08.11.2019
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