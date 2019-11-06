İzmir voleybolunda derbi heyecanı

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Göztepe ve Karşıyaka, 14 yıl sonra filede kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak derbiye İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Karşıyaka taraftarları alınmayacak. Yeşil-kırmızılı yönetime protokol tribününde 10 kişilik yer ayrıldı.



Derbi, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'dan İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla o tarihte oynanacak maçlar nedeniyle cumartesiye alındı. İki İzmir temsilcisi son olarak 2004-05 sezonunda şimdiki adıyla Sultanlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. 6 Mart 2005'te Göztepe'nin ev sahibi olduğu Güven Erkaya Spor Salonu'ndaki son randevuyu Karşıyaka 3-0 kazanmış ve müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlarla polisler arasında istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Göztepe, bu sezon yıllar sonra fileye dönerek Karşıyaka'ya rakip oldu. Ligde ilk 4 hafta sonunda iki takım da 2'şer galibiyet aldı.