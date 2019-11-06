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06 Kasım 2019, Çarşamba
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voleybolunda derbi heyecanı

İzmir voleybolunda derbi heyecanı

Futboldaki rekabetlerinin ünü ülke sınırlarını aşan ve Karşıyaka, bu hafta sonu yıllar sonra voleybolda karşı karşıya gelerek 'e derbi heyecanı yaşatacak.

1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden ve Karşıyaka, 14 yıl sonra filede kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak derbiye kararıyla Karşıyaka taraftarları alınmayacak. Yeşil-kırmızılı yönetime protokol tribününde 10 kişilik yer ayrıldı.

Derbi, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'dan İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla o tarihte oynanacak maçlar nedeniyle cumartesiye alındı. İki İzmir temsilcisi son olarak 2004-05 sezonunda şimdiki adıyla Sultanlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. 6 Mart 2005'te Göztepe'nin ev sahibi olduğu Güven Erkaya Spor Salonu'ndaki son randevuyu Karşıyaka 3-0 kazanmış ve müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlarla polisler arasında istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Göztepe, bu sezon yıllar sonra fileye dönerek Karşıyaka'ya rakip oldu. Ligde ilk 4 hafta sonunda iki takım da 2'şer galibiyet aldı.

  1. 06.11.2019
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