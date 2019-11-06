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06 Kasım 2019, Çarşamba
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0-3 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray | MAÇ SONUCU

, Axa Sigorta Efeler Ligi 4. Haftasındaki derbi mücadelesinde HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

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  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 06.11.2019 20:56
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