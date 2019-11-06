Fenerbahçe 0-3 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Galatasaray HDI Sigorta, Axa Sigorta Efeler Ligi 4. Haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
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- 06.11.2019
- Güncelleme: 06.11.2019 20:56
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
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