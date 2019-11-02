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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Galatasaraylı voleybolcular 'i unutmadı

Galatasaraylı voleybolcular Koray Şener'i unutmadı

6. hafta mücadelesinde HDI Sigorta, 'u deplasmanda 3-1 yendi. Mücadeleye sarı-kırmızılı voleybolcuların açtığı "Kalbimizdesin " pankartı damga vurgu.

6. hafta mücadelesinde HDI Sigorta, 'u deplasmanda 3-1 yendi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve Galatasaray taraftarları, geçen sene Stadyumu'nda oynanan derbi mücadelesinde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı 'i unutmadı.

MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Balkestein, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı, Selin Arifoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (, Cansu Çetin, Nilay Karaağaç)

Setler: 17-25, 25-20, 23-25, 15-25

Süre: 114 dakika (31, 26, 33, 24)

  1. 02.11.2019
  2. Güncelleme: 02.11.2019 17:54
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