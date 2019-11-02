Galatasaraylı voleybolcular Koray Şener'i unutmadı
Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi. Mücadeleye sarı-kırmızılı voleybolcuların açtığı "Kalbimizdesin Koray Şener" pankartı damga vurgu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve Galatasaray taraftarları, geçen sene Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbi mücadelesinde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmadı.
MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Balkestein, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı, Selin Arifoğlu)
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nilay Karaağaç)
Setler: 17-25, 25-20, 23-25, 15-25
Süre: 114 dakika (31, 26, 33, 24)
- 02.11.2019
- Güncelleme: 02.11.2019 17:54
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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