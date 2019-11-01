Voleybolda haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 3. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
15.00 PTT-Beşiktaş (TVF Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)
16.00 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek)
17.30 VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (VakıfBank Spor Sarayı)
19.30 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
4 Kasım Pazartesi:
19.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
AXA SİGORTA EFELER LİGİ
3 Kasım Pazar:
14.00 Spor Toto-Arhavi Voleybol (TVF Başkent)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)
14.00 Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
16.30 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk Vestel Venus)
- 02.11.2019
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Voleybolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.