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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Sultanlar Ligi'ne 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Efeler Ligi'nde ise 3. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Yarın:

15.00 PTT-Beşiktaş ()

15.00 Büyükşehir Belediyespor- ()

16.00 Türk Hava Yolları-Karayolları ()

17.30 VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (VakıfBank Spor Sarayı)

19.30 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

4 Kasım Pazartesi:

19.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)


AXA SİGORTA EFELER LİGİ

3 Kasım Pazar:

14.00 Spor Toto-Arhavi Voleybol (TVF Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Tokat (Burhan Felek)

14.00 Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)

16.00 Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ()

16.30 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta ( Atatürk )

  1. 02.11.2019
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